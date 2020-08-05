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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مصادر: اتجاهان بشأن عودة اجتماعات الكنيسة ومدارس الأحد لطبيعتها (خاص)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:34 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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قالت مصادر كنسية مُطلعة، إنه لم يتحدد حتى موعد عودة اجتماعات الكنيسة ومدارس التربية الكنسية والافتقاد المنزلي لطبيعتها قبل فرض التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك اتجاهين داخل الكنيسة في هذا الشأن، الأول هو العودة النسبية للاجتماعات الكبرى بدءا من عيد رأس السنة القبطية والمعروف بـ"عيد النيروز"، في سبتمبر، والثاني الأكثر ترجيحا داخل الكنيسة، عودتها مع بداية العام الجديد وتحديدًا مع إتمام طقوس رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وبشأن مدارس التربية الكنسية، من المقرر أن تأخذ نفس الشكل الاحترازي الذي تسير وفقه الكنيسة حاليا، حيث سيتم تقسيم كل فصل من 15 طفلا إلى مجموعتين، يخدم كل منها خادم أو اثنين، الأمر الذي سيحتاج لزيادة عدد الخدام.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللقاء السنوي لمطارنة وأساقفة المجمع المقدس نوفمبر المقبل، والمؤجل من يونيو المنصرم، بدلا من سيمينار الأساقفة السنوي، كما من المقرر أن يسيم أساقفة جدد بالكنيسة.

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