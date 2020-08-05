علاء عامر رئيسًا لـ«مصر للمقاصة»

فاز الدكتور علاء عامر رئيس شركة «جارديان كابيتال» بمقعد رئاسة مجلس إدارة مصر للمقاصة، وذلك بعدما حصل على نحو 95% من إجمالي الأصوات التي صوتت سواء عبر التصويت أو بالحضور.وشملت قائمة المترشحين كلا من علاء الدين محمد عامر، وأشرف محمود الضبع.يشار إلى أنه قد أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 18 يونيو الماضي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس الإدارة استكمالا لمدة مجلس الإدارة الحالية 2018- 2021.وبدأ تقديم طلبات الترشيح من يوم 21 يونيو وأغلق بنهاية عمل يوم الخميس 25 يونيو.وأشارت شركة مصر للمقاصة والإيداع إلى أن العضو من يتم انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة تنتهي بختام مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يوليو 2021.