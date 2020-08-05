علاء عامر رئيسًا لـ«مصر للمقاصة»
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:30 م
اكرم عمرانطباعة
فاز الدكتور علاء عامر رئيس شركة «جارديان كابيتال» بمقعد رئاسة مجلس إدارة مصر للمقاصة، وذلك بعدما حصل على نحو 95% من إجمالي الأصوات التي صوتت سواء عبر التصويت أو بالحضور.
وشملت قائمة المترشحين كلا من علاء الدين محمد عامر، وأشرف محمود الضبع.
يشار إلى أنه قد أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 18 يونيو الماضي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس الإدارة استكمالا لمدة مجلس الإدارة الحالية 2018- 2021.
وبدأ تقديم طلبات الترشيح من يوم 21 يونيو وأغلق بنهاية عمل يوم الخميس 25 يونيو.
وأشارت شركة مصر للمقاصة والإيداع إلى أن العضو من يتم انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة تنتهي بختام مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يوليو 2021.
وشملت قائمة المترشحين كلا من علاء الدين محمد عامر، وأشرف محمود الضبع.
يشار إلى أنه قد أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 18 يونيو الماضي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس الإدارة استكمالا لمدة مجلس الإدارة الحالية 2018- 2021.
وبدأ تقديم طلبات الترشيح من يوم 21 يونيو وأغلق بنهاية عمل يوم الخميس 25 يونيو.
وأشارت شركة مصر للمقاصة والإيداع إلى أن العضو من يتم انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة تنتهي بختام مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يوليو 2021.