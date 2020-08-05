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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كارمن سليمان تؤجل طرح كليب «لينا رقصة» تضامنًا مع لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:30 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
هدير شعراوي
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قررت الفنانة كارمن سليمان تأجيل طرح أحدث أغانيها بعنوان "لينا رقصة" وكان المقرر طرح الفيديو كليب عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، تضامنًا مع الشعب اللبناني.

وكتبت كرمان، عبر حسابها الشخصي بموقع "‘إنستجرام": "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة قررت تأجيل طرح الكليب، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم ويشفي المصابين والمتضررين".

الأغنية من كلمات الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي جلال حمداوي، رؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، والكليب إخراج مصطفى عامر.

يذكر أن كارمن طرحت مؤخرًا كليب أغنية "بصاتك"، عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.
كارمن سليمان تؤجل طرح كليب «لينا رقصة» تضامنًا مع لبنان
كارمن سليمان تؤجل طرح كليب «لينا رقصة» تضامنًا مع لبنان

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