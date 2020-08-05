«الكلدانية» تعيد قداسات الأحد واللقاءات ما عدا التربية الكنسية

أعلن الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر أصدرت بيانا بخصوص إعادة القداسات والأنشطة الكنسية.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البيان أفاد بعودة قداسات الآحاد بدء من 9 أغسطس، وفتح الكنيسة طوال الأسبوع للاعتراف، وإعادة اللقاءات الروحية فيما عدا مدارس الأحد.