قطر تسجل 267 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء، تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وكانت الوزارة قد أعلنت الاثنين الماضي وصول إجمالي الإصابات في البلاد إلى 111 ألفا و322 حالة، تسجيل 223 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 108 آلاف حالة.ولفت البيان إلى فحص 2256 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 502 ألف و792.