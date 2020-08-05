الأب بولس ساتي: صلاتنا مع إخوتنا اللبنانيين

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مار ميشيل قصارجي، مطران بيروت على الكلدان اطمئن على الأوضاع بعد الانفجار المؤلم في بيروت.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صلاتنا مع إخوتنا اللبنانيين".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.