رئيس النيجر يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

أكد رئيس النيجر محمد ايسوفون، أنه لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.وقال إيسوفو، في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال النيجر نقله التليفزيون الرسمي للبلاد ووسائل إعلام محلية وأفريقية اليوم الأربعاء، "في العام المقبل وفي الوقت والتاريخ ذاته سيقدم الرئيس الذي انتخبتموه، في الـ 27 من ديسمبر أو 20 فبراير المقبلين أيا كان الحال، تهانيه لكم بحلول الذكرى الـ 61 لاستقلال البلاد ".وأشار إلى أن "أهم مرحلة في تنفيذ برنامج نهضة البلاد، والخطوة الحاسمة في ترابط المؤسسات الديمقراطية والحكومية، هو الانتخابات المحلية والتشريعية (التي ستجري في 13 ديسمبر المقبل) والرئاسية التي من المزمع إجراء جولتها الأولى في 27 ديسمبر 2020، وجولتها الثانية في 20 فبراير 2021"، مضيفا أن هذه الانتخابات "ستكون خطوة حاسمة، وسيكون أعظم إنجاز حققته هو الوفاء بوعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يعد أكثر رمزية لبرنامج النهضة" للبلاد.وتابع: "إنني أولي اهتماما خاصا للإعداد لهذه الانتخابات وإجرائها، فهي تتسم بطابع تاريخي، لأن هناك رئيس منتخب ديمقراطيا سينقل الراية إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا للمرة الأولى منذ استقلال البلاد قبل 60 عاما".وأوضح أنه لضمان شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها، فقد كفلنا إنشاء لجنة انتخابات وطنية مستقلة، واستخدام تقنية الاستدلال البيولوجي للناخبين، (وهي عملية لتحديد هوية الناخبين عبر الصور والبصمات لمنع التلاعب في الانتخابات).وأكد أنه لضمان وتعزيز شفافية ومصداقية الاستحقاقات الانتخابات، طلبت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) والاتحاد الأفريقي مراجعة ملف الاستدلال الحيوي الجاري إعداده للناخبين، وهذه المراجعة ستعزز ثقة الأطراف السياسية الفاعلة وتعزز عمليتنا الانتخابية.وأعرب عن ترحيبه "بقيام مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة بوضع جدول زمني توافقي للانتخابات يلبي رغبات جميع الأحزاب السياسية، إذ إن هذا الأمر من شأنه أن يعزز من مكانة بلادنا بوصفها نموذجا للديمقراطية"، مضيفا أن الانتخابات التي تحظى بالشفافية تعد واحدة من شروط مواصلة عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".ودعا رئيس النيجر الأحزاب السياسية، من أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلة في بلاده، إلى منح الأولوية لتبادل الآراء، والمناظرات لبرنامج انتخابي مقابل برنامج آخر.