حزن بالغربية بعد وفاة شخصين فى انفجار بيروت

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعد الإعلان عن وفاة مصريين من أبناء المركز في حادث انفجار مرفأ بيروت بلبنان، وهما على إسماعيل شحاتة وإبراهيم عبدالمحسن أبوقصبة.وكانت سفارة مصر في لبنان، نعت في بيان لها، المواطنين علي إسماعيل السيد شحاتة وإبراهيم أبوقصبة، من أبناء مركز سمنود محافظة الغربية، والذي تبلغت السفارة بوفاتهما جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.وأعربت السفارة، عن خالص تعازيها لأسرتيهما وذويهم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.