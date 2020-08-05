شربل داغر عن انفجارات بيروت: عند حصول نكبة نلتم على أنفسنا

علق الشاعر والأكاديمي اللبناني شربل داغر٬ على التفجيرات التي هزت مرفأ بيروت ليلة أمس الثلاثاء٬ من خلال منشور له بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "الجسد الذي يتهاوى في هذا الانفجار".وقال "شربل": "عند حصول نكبة نتفقد جسدنا الخارجي والداخلي نتفقد عائلتنا، أحبابنا، بيوتنا القريبة والبعيدة، نلتمّ على أنفسنا، بيتنا المتبقي لدرجة أننا نصمت، ولا نبالي بالنت أو غيره".وتابع: "هي لحظة حقيقة رهيبة، نتأكد من كون حياتنا تساوي نثار بشظية متطايرة، ونتأكد من قسوة إهمال الدولة والحكومة للمواطنين، لمن توكلت بحماية أمنهم اليومي والوطني".واختتم: "وحيد في هذه اللحظات، مثل سلحفاة ليس لها غير قوقعتها درعا لها، إلا أن في رسائل الصاحبات والأصحاب، منذ ليل البارحة، ما يجعل هذا الجسد المتهاوي في وحشته، يرتفع من ركامه، ويمد يد المحبة والشكر لهم".ويعيش لبنان حالة حداد تستمر ثلاثة أيام، بعد وقوع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت خلّف أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى 4000 جريح، وأعلن الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.