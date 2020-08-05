تقرير: سياسات أردوغان تجر الاقتصاد التركي للهاوية

أزمات اقتصادية وديون متراكمة أصبحت تضرب تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي يسير عليها نظام رئيسها رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تراكم الأزمات، من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية.وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب"، أن تركيا تشهد أزمات اقتصادية كبيرة بسبب تدخلات أردوغان المستمرة في شؤون المنطقة ودعمه بشكل كبير للإرهاب في ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية وهو ما تسبب في غضب عارم من سياساته الفاشلة.وأضاف التقرير، أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، فضلا عن تزايد الديون، واصفين ذلك بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلًا عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.