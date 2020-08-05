الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس.كان القديس عالما تقيا ورعا ولما طلبوه للأسقفية هرب إلى بلدة طحمون، فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف بالمسيح، فعذبه كثيرا ثم أخذه معه إلى سنهور ثم أخذه إلى صا وجمع جميع المعترفين وقرأ عليهم أمر الملك بعبادة الأوثان، فوثب وخطف السجل وقطعه فغضب الوالي وأمر بطرحه في أتون النار ونال الشهادة، وفقا لكتاب "السنكسار".