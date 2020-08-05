الرئيس اللبنانى يناشد المجتمع الدولى لسرعة إرسال المساعدات

ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم، المجتمع الدولي تقديم المساعدات الطبية العاجلة.وأكد عون خلال كلمة له حول تفجيرات مرفأ بيروت، نقلتها فضائيتا "الحدث" و"سكاي نيوز عربية"، أنه سينزل أشد العقوبات بالمسئولين عن الانفجار الذي راح ضحيته مئات وآلاف الإصابات، مضيفًا: "مصرون على السير في التحقيقات وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن".وأشاد الرئيس اللبناني بعمل الأجهزة الأمنية والفرق الطبية، داعيًا الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة.وكان الصليب الأحمر اللبناني، أفاد في وقت سابق من صباح الأربعاء، بأن الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت أمس خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، مشيرًا إلى الانفجار ألحق أضرارًا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.وكشفت الصور المأخوذة باستخدام طائرة من دون طيار عن حجم الدمار الذي حلّ بمرفأ بيروت والمكان المحيط به، في حين لا يزال الدخان يتصاعد من موقع الحادث من جراء الحرائق الناجمة عن الانفجار.وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت بتدمير مستودعات عدة لتخزين البضائع، من بينها مستودعات للقمح، كما لم يسلم من الانفجار مستودعات وزارة الصحة التي كانت تحتوي على مستلزمات طبية ومعدات صحية.وأدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تدمير مئات المباني السكنية وتهشيم واجهاتها الزجاجية على مساحة امتدت عدة كيلومترات، في وقت تضررت 4 مستشفيات في المدينة وخرجت تماما عن الخدمة من جراء الانفجار.ونجم انفجار بيروت عن حاوية داخل المرفأ، كانت تحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، وكانت هناك منذ عام 2014، ولا يزال وجودها في المرفأ محل جدل قضائي.وكشف الانفجار الضخم عن خطورة مادة نترات الأمونيوم التي كانت وراء الكارثة، وكيف يمكن أن تتحول هذه المادة الكيميائية، التي تستخدم سمادا زراعيا، إلى قنبلة قاتلة، في ظروف معينة.