الأبراج الأكثر حظا اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020

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على الرغم من الطقس الحار الذى تشهده البلاد فى شهر أغسطس، وتأثير فيروس كورونا على الصحة والاقتصاد، إلا أن هناك أبراجا شكلت حظا غنيا بالنجاح والسعادة، لهذا نستعرض فى السطور التالية، الأبراج الأكثر حظا اليوم الأربعاء 5 أغسطس، بحسب خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكيلن عقيقي.تشهد حياتك المهنية تطورًا مهمًا يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك، وتتجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية.تحفف إنجازًا مهمًّا يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام، وينصح بممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال.أمامك مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم، ولديك يوم جيد يحمل إليك أخبارًا طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحًا وليس هناك ما يستحق القلق، عليك فقط التحلّي بإرادة قوية وألا تخلّ بالنظام الغذائي الذي تتبعه منذ مدة.فى حياتك، الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعدّ مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك، واليوم تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة، وعليك القيام برحلة مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة.تصطلح أمور كثيرة تحت تاثير القمر من برج الحوت الصديق ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة وتصحيحًا لمسار أو تقدّمًا في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق، وتحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة.يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة، واذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني، واليوم أنامك أجواء عاطفية مهمة تبشر بيوم مستقر على الصعيد العاطفي، ويجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق.اليوم تستقطب اهتمام الجميع في محيطك وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات، أيضا المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جدًا.