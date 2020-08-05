وصول أول مساعدات كويتية إلى مطار بيروت

وصلت قبل قليل، أول ​طائرة​ ​مساعدات​ كويتية إلى ​مطار العاصمة اللبنانية بيروت​، حيث كان في استقبالها ممثل ​وزير الصحة​ العامة ال​لبنان​ي وممثل السفير الكويتي في لبنان، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وبدأت المساعدات الدولية تتدفق على لبنان للتخفيف من آثار الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، عقب مطالبة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في خطابه، الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان، متوعدا المسؤولين عن الحادث.وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 4 آلاف آخرين، وتسبب بأضرار مادية جسيمة.