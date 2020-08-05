طلاب الدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات بالوادي الجديد

واصل طلاب شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات التحريرية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة.وتابع صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر سكايب وجميع الأعضاء المعنيين بأعمال الامتحانات.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المحافظة تضم نحو 1980 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية، منهم 270 بالتعليم التجارى، و818 بالتعليم الزراعى، و892 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي موزعين على 13 لجنة بالمدارس الثانوية الفنية، مشيرا إلى تجهيز جميع اللجان بالمحافظة وتطهيرها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.واطمئن "مرغني" على انتظام الطلاب باللجان وتوزيع كافة المهام الوقائية عليهم وعلى جميع القائمين بأعمال الامتحانات، وارتداء الكمامات، والالتزام بإجراء الكشف عن طريق الكاشف الحراري، والمرور من بوابات التعقيم المتوفرة بمدخل كل لجنة والتأكيد على تنظيم دخول الطلاب للجان مع وجود مسافات متباعدة بين الجميع.ولفت إلى المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها على الفور، موجها خالص الشكر والتقدير للتعاون الجاد والمثمر من الجميع لإنجاح العمل ومن اجل مصلحة ابنائنا الطلاب.