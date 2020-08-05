اليوم.. 21 رحلة دولية لمصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم الأربعاء 5 أغسطس، والذي يشمل 21 رحلة جوية، لنقل ما يقرب من 1700 راكب.وأوضحت مصر للطيران، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "أمستردام- باريس- روما- لندن- الشارقة – بيروت – بغداد – نيويورك – أسطنبول- الخرطوم"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف رحلتين جويتين إلى وميلانو وأبوظبي ودبي، ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والمدينة المنورة بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلات الشحن الجوي.كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد أعلن، الأحد 14 يونيو، إن المطارات سيتم افتتاحها فى 1 يوليو، منوهًا إلى أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات بشكل إجبارى داخل الطائرات، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.