مقتل 2 وإصابة 7 بعد غرق باخرة سياحية في «انفجار بيروت»

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 2 وإصابة 7 بعد غرق باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت.وغرقت إحدى البواخر السياحية في مرفأ بيروت بسبب الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، ما تسبب بمقتل شخصين وجرح 7 من طاقمها.وصرح مالك شركة البواخر رجل الأعمال اللبناني، مرعى أبو مرعى في بيان له اليوم، أن الباخرة أورينت كوين التى كانت ترسو فى مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة، وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت.وتابع أبو مرعى، " ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، داعيا الدولة إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع وإعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين دون أي تراخي".