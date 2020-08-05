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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو عكاشة مرشح «مستقبل وطن»: أركز على العمل التطوعي.. وملف الزراعة على رأس اولوياتى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:21 م
المرشح عمرو عكاشة
المرشح عمرو عكاشة
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أكد المرشح عمرو عكاشة عن حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بالجيزة أن العمل التطوعي كان ضمن الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها قبل الانضمام للحزب، فضلا عن انشائه لمؤسسة اليسر الخيرية التي تقدم الدعم الكامل ماديا ومعنويا، والتي من خلالها تم إنشاء مستشفى خيري سيتم افتتاحه قريبا، كما تم التبرع بقطعة أرض لتخصيصها كمحطة للصرف الصحي بقرية الشرفا مركز الصف وغير ذلك من الأعمال المختلفة والمستمرة حتى الآن.. موضحا أن العمل التطوعي بكافة أشكاله سواء في التواجد في المناسبات المتنوعة أو الأزمات والسعي إلى قضايا الصلح بين العائلات وكذلك تكريم المتفوقين في المجالات المختلفة دينيا وعلميا ورياضيا وثقافيا، ضمن المقومات التي ساهمت في انضمامه للحزب، واختياره لخوض الانتخابات.
وأوضح عكاشة أن انضمامه لحزب مستقبل وطن كأمين مساعد لأمانة التنظيم بالجيزة، وضع على عاتقه مسئوليات جديدة طورت الأداء بأمانة الحزب في محافظة الجيزة وجعلته في مكانة متميزة، وذلك من خلال ما اكتسبه من خبرة سياسية من عائلته، حيث كانت نشأته في بيت سياسي منذ الصغر فجده الأكبر كان من أوائل أعضاء مجلس شورى النواب وعمودية القرية التي ولد فيها لم تخرج من بيتنا منذ ١٩٤٤ وحتى الآن.
وأضاف عكاشة أنه حال فوزه سيكون هناك التزاما حزبيا من جانبه وزملاءه ممن سيقدر لهم الله النجاح في تحديد الملفات والقضايا المهمة التي سيتم العمل عليها، ومن أهمها ملف الزراعة واستصلاح الأراضي من واقع خبرته في تعمير صحراء سيناء ، وانه خلال الفترة الحالية يتم عقد الاجتماعات مع أمانات الحزب المختلفة على مستوى محافظة الجيزة , وكذلك تلبية دعوة الأهالي في كل أرجاء المحافظة لدعمنا عبر إقامة ندوات أو مؤتمرات للتعرف على مشكلاتهم وحثهم على المشاركة في التصويت وأيضا عقد جلسات عمل تعريفية بأهمية مجلس الشيوخ ودوره خلال الفترة القادمة.
يذكر أن المرشح عمرو عكاشة يدخل الان الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة برقم 6 والذي يسعي من خلاله الي اصلاحات تشريعية تخدمه العامة وتقضي على الفساد.

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