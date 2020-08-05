رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:19 م
الدكتور نبيل حنفي
الدكتور نبيل حنفي
محمد مهدي
طباعة
صرح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، بدء العمل في توسعة طريق المستشفى - قسم الشرطة بمدينة موط؛ للحد من الحوادث وغلق الطريق بالوقوف المتكرر من السيارات.

وأكد رئيس مركز الداخلة أن الهدف الأساسي من توسعة الطريق هو تحقيق تحقيق الانسيابية المرورية وتيسير حركة السير والمرور، وكذلك استيعاب الحركة المرورية المتزايدة بهذا الطريق التجاري الذي يحمل أكبر عدد من المحال التجارية بمركز الداخلة.

وأضاف حنفي، أن قرار التوسعة يزيد من حركة التنقل وحركة البيع والشراء، خاصة وأن هذا الشارع يطلق عليه الجميع الشارع التجاري لما له من روح عاليه وازدحام شديد على المحال التجارية أثناء فترة الصيف والأعياد، مؤكدا على زيادة المظهر الجمالي لهذا الشارع الحيوي الذي يمر منه الجميع للدخول والخروج داخل المركز.
الدكتور نبيل حنفي
الدكتور نبيل حنفي
توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد
توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد
الدكتور نبيل حنفي
الدكتور نبيل حنفي
توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد
توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

ما هى نترات الأمونيوم التى تسببت فى انفجار بيروت؟

منوعات

عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

«الكمامات» القماشية تثبت فعاليتها في خفض انتشار كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

شربل داغر عن انفجارات بيروت: عند حصول نكبة نلتم على أنفسنا

اتحاد كتاب الإمارات يطلق مختبر الإبداع الأدبي

الأمير أباظة: رفع دعوى لتشكيل لجنة لإدارة اتحاد كتاب مصر

16 عاما على تأسيسه.. «بلاك تيما» يحتفل في الأوبرا الليلة