توسعة طريق «القسم-المستشفى» للحد من الحوادث في الوادي الجديد

صرح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، بدء العمل في توسعة طريق المستشفى - قسم الشرطة بمدينة موط؛ للحد من الحوادث وغلق الطريق بالوقوف المتكرر من السيارات.وأكد رئيس مركز الداخلة أن الهدف الأساسي من توسعة الطريق هو تحقيق تحقيق الانسيابية المرورية وتيسير حركة السير والمرور، وكذلك استيعاب الحركة المرورية المتزايدة بهذا الطريق التجاري الذي يحمل أكبر عدد من المحال التجارية بمركز الداخلة.وأضاف حنفي، أن قرار التوسعة يزيد من حركة التنقل وحركة البيع والشراء، خاصة وأن هذا الشارع يطلق عليه الجميع الشارع التجاري لما له من روح عاليه وازدحام شديد على المحال التجارية أثناء فترة الصيف والأعياد، مؤكدا على زيادة المظهر الجمالي لهذا الشارع الحيوي الذي يمر منه الجميع للدخول والخروج داخل المركز.