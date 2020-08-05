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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا أنهى المضاربات على الريال الإيراني والدولار في العراق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:16 م
الريال الإيراني والدولار
الريال الإيراني والدولار
وكالات
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استطاع رجال الأعمال والزوار الإيرانيون، أن يبقوا في معظم الوقت على ازدهار الاقتصاد في كردستان والمدن الشيعية المقدسة في العراق، من خلال عمليات صرف الدولار مقابل الريال الإيراني، لكن إغلاق الحدود بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أتى على هذه المضاربات المربحة.

كان سعر صرف الدولار حتى مارس، قبل تدابير الإغلاق بسبب انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 5 آلاف شخص من أصل أكثر من 130 الف إصابة في العراق، يساوي حوالى ألف ريال إيراني.

أما اليوم، فبات الدولار يساوي 250 ألف ريال إيراني، بحسب ما أوضح أمانج صالح الصراف في السليمانية، ثاني مدن كردستان العراق القريبة من إيران، وخاب أمل كل العراقيين الذين راهنوا على انتعاش العملة الإيرانية فأقبلوا على شراء الريال بسعر منخفض على أمل أن تمر أزمة فيروس كورونا المستجد بسرعة.

و على الرغم من الخلاف القائم بين طهران وواشنطن، ووصول التصعيد بينهما إلى شفير نزاع مسلح في العراق في بداية العام، استمر العديد من العراقيين في التداول بعملتيهما.

وبدت عمليات الصرف بين الدولار والريال مصدر دخل بديل مرحبا به خلال الأزمة المالية التي جففت الكثير من الموارد، في وقت أظهر مسح أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، أن 87 % من الذين شملهم الاستطلاع لم يعودوا قادرين على العمل بسبب الوباء، فيما يمر العراق بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تراجع أسعار النفط التي تشكل القسم الأكبر من موارده العامة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة باقتطاعات حادة في الإنفاق في ظل سياسة التقشف التي تتبعها.

و يقول صالح الصراف لوكالة فرنس برس "بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وما تسبب به من أزمة اقتصادية، أخد الناس الذين لم يعودوا قادرين على العمل بالاستثمار في العملة الإيرانية لتشغيل أموالهم"،
واشار الرجل جالسا في كشكه تحت صورة كبيرة لورقة من فئة مئة دولار معلقة في إطار، إلى أن هذه المداولات لم تعد بالأرباح على الجميع.

وأوضح أنه بين العقوبات الأمريكية التي خنقت الاقتصاد الإيراني ووقف التجارة الرسمية بين الجارتين، فإن "الناس الذين اشتروا الريال الإيراني بسعر 200 ألف ريال مقابل دولار واحد، يعيدون بيعه الآن بسعر أقل قدره 250 ألف ريال مقابل دولار واحد".

وعانى هزار رحيم، العامل في السليمانية، من هذه التجربة الأليمة، وقال لوكالة فرانس برس "قبل بضعة ايام اشتريت 5 مليارات ريال ايراني" موضحا "كنت أراهن في السوق لكن الأمور باغتتني ففي غضون ساعات قليلة، انخفض الريال وخسرت 13 ألف دولار".

وتتكرر التجارب ذاتها في كربلاء والنجف، المدينتين الشيعيتين المقدستين الواقعتين في جنوب العراق.
في كل عام، يأتي ملايين الزوار الإيرانيين وينفقون مبالغ مالية بالريال الإيراني، ووصلت إلى 5 مليارات دولار في بعض السنوات في بلد لا توجد فيه سياحة غير دينية، ووفّر هذا القطاع أيضًا مئات آلاف الوظائف وحوالى 2،5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للأرقام الرسمية، لكن اليوم، مع حظر حركة التجول، أغلقت المحلات والمطاعم التي كانت تغص بالزبائن والرواد في الماضي.

وانهار الاقتصاد الإيراني مع انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وأدى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 17 ألف شخص في إيران من أصل 300 ألف إصابة، إلى تفاقم حالة البلاد التي اضطرت إلى خفض صادراتها، ما تسبب في انخفاض قيمة العملة والتضخم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 6 % في عام 2020 بعد انخفاضه بنسبة 7،6 % في عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنحو 10% هذا العام.

رغم ذلك، يواصل عشرات العراقيين التجمع في متجر صالح مترصّدين ارتفاعا مفاجئا في سعر الريال الايراني، فيتدافعون واضعين كمامات للوصول إلى المنضدة وتبادل الأوراق النقدية الأمريكية والإيرانية، على أمل أيام أفضل.

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