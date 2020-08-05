باكستان يعرب عن أسفه لسقوط ضحايا فى انفجار بيروت

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أسفه العميق لفقدان أرواح ثمينة في الانفجار المدمر الذي وقع فى الميناء البحري للعاصمة، بيروت، أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة الآلاف.وقال عمران خان- في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء: "تألمنا بعمق إزاء الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت، والذي حصد أرواح ثمينة وخلف آلاف الجرحى، ونعرب عن تضامننا مع إخواننا اللبنانيين في أوقاتهم الصعبة ونتشارك حزنهم".وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل والصبر والقوة لأسر الضحايا.