التشيك ترسل فريق لانتشال المواطنين من تحت أنقاض انفجار بيروت

أعلن وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، إن بلاده سترسل فريقا خاصا مدربا على انتشال المواطنين من تحت الأنقاض إلى بيروت، في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت، أمس الثلاثاء وتسبب في مقتل العشرات.وأوضح هاماتشيك - حسبما ذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الأربعاء- أن لبنان قبل عرض المساعدة التشيكي، فيما من المقرر أن يتوجه 37 متخصصا تشيكيا يعملون بخدمة الإطفاء إلى العاصمة اللبنانية بعد ظهر اليوم.