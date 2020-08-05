3462 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 3 آلاف و462 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 115 ألفًا و980 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء- أن 222 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 ألفًا و283 متعافى، بينما توفي 9 أشخاص لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 2124 حالة وفاة.