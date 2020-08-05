حزب العدل ينعى ضحايا انفجار بيروت

نعى حزب العدل، ضحايا انفجار العاصمة اللبنانية بيروت أمس، معربا عن خالص التعازي والمواساة في المصاب الأليم، جراء الانفجار الضخم، مخلفًا عشرات الضحايا وآلاف المصابين.وقال الحزب في بيان: "ونحن إذ ننعى ضحايا انفجار ميناء بيروت، فإننا نؤكد على تضامننا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا اللبنانيين في مصابهم الأليم، آملين من الله رحمة للضحايا وشفاء عاجلا وتاما للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا والشعب اللبناني الصبر والسلوان، وأن يسدد خطاهم في الخروج من أزماتهم والعودة بوطنهم لبر الأمان".