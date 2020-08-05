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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن توجيه السيسي بتخصيص 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:59 ص
الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص ١٠٠ منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاءها بالتوأمة مع الجامعات الدولية.

وأكد أبوالعلا، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحرص على دعم مسيرة العلم، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يمثل دفعة قوية للطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق والنجاح.

وأشار النائب إلى أن هذا القرار يمثل أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة في بداية حياتهم الجامعية، لاسيما وأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تتضمنه من تخصصات مختلفة تساهم في وجود خريجين على مستوى عال يرتفع بهم شأن مصر بين الدول.

يشار إلى أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص ١٠٠ منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، على أن تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر.

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