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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصرف لبنان المركزي يبحث معالجة «انفجار بيروت» غدا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:59 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إن بنوك لبنان ستعاود فتح أبوابها غدا الخميس، على أن يجتمع حاكم المصرف بمجلس الإدارة لاتخاذ خطوات لمعالجة الكارثة الناجمة عن انفجار أمس الثلاثاء، الذي هز العاصمة بيروت.

وهز انفجار ضخم قلب العاصمة بيروت أمس، أسفر عن وفاة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف أخرين، وفق إحصائية أولية.

وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن 2750 طنا من "نيترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو 6 سنوات سبب الانفجار الهائل الذي امتدت أثاره التدميرية لمئات الكيلومترات.

وتبدأ لبنان اليوم الأربعاء حالة حداد رسمي تستمر ثلاثة أيام.

وأعلن الرئيس عون أن الحكومة سوف تفرج عن 100 مليار ليرة، أي حوالي 66 مليون دولار، تمويلا للطوارئ.

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