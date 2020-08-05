288 إصابة جديدة بكورونا فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، تسجيل 288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 39 ألفا و586 حالة.وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية، اليوم الأربعاء، أنه تعافى من الفيروس 478 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 30 ألفا و850 حالة، بينما توفي شخصان.وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 770 شخصًا، بينما توفي 228 آخرون يحملون الفيروس لأسباب أخرى.وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأرمينيا أنه تم إجراء 170 ألفا و12 اختبارًا منذ بداية تفشي المرض في البلاد.