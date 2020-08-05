محافظ بيروت: أضرار الانفجار من 3 إلى 5 مليارات دولار

كشف مروان عبود محافظ بيروت عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت الذي خلفَ قتلى وآلاف الجرحى، موضحا أن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، لافتا إلى أن بيروت خسرت 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت.يعيش لبنان حالة حداد تستمر ثلاثة أيام، بعد وقوع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت خلّف أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى 4000 جريح، وأعلن الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.