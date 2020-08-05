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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 من الشرطة الإيرانية إثر انفجار قنبلة صوتية فى زاهدان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:54 ص
الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية
وكالات
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أصيب 4 من أفراد الشرطة الإيرانية في مدينة زاهدان صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة صوتية في أحد شوارع المدينة.

وأعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران، في بيان له، أن الانفجار وقع في منطقة زيباشهر بمدينة زاهدان مركز إقليم سيستان بلوشيستان، قرب سيارة للشرطة.

وقال نائب قائد شرطة الإقليم للشئون الأمنية، إن الشرطة تلقت بلاغا كاذبا بعد منتصف ليلة، أمس الثلاثاء، بشأن وقوع حادثة في إحدى مناطق مدينة زاهدان، مضيفا أنه تم إرسال سيارة الشرطة إلى المكان، التي استهدفت بتفجير قنبلة صوتية اليوم.

وكتب الموقع الإخباري لإقليم سيستان بلوشيستان أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادثة إضافة إلى توقيف سيارة.

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