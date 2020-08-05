التحفظ على نباشين و3 أطنان جوانى مفروزات فى الإسكندرية

قاد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، حملة ليلية مكبرة على النباشين، وكذا متابعة مستوى النظافة بنطاق أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان.وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من النباشين والتحفظ على ما يقرب من 3 أطنان جواني مفروزات من النباشين، كما تم التحفظ على بعض المعدات المستخدمة في أعمال النبش.جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة منظومة النظافة والتشديد علي زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى أحياء المحافظة، خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية، على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.