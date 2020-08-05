ضبط 52 قضية تموينية فى سوهاج

أسفرت حملة تموينية لإدارة مباحث التموين بسوهاج، عن ضبط 52 قضية تموينية، من بينها ضبط "عفاف.ر"، 36 سنة، مدير مسئول مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز المراغة لتجميعها كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 400 كيلو جرام دقيق بلدي، و"خالد.ا"، 63 سنة، صاحب محل بقالة، ويقيم فى دائرة قسم طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 علب سجائر.كما تم ضبط 40 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالسوق للمواطنين، و7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و4 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتي عدم تقديم الإخطار الشهري عن كمية البوتاجاز و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و5 قضايا توقف عن إنتاج المخبز أثناء مواعيد العمل، وقضيتي عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز.وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.