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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيديو يوثق ظهور قمر سمك الحفش فى سماء مدن عالمية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:51 ص
قمر سمك الحفش
قمر سمك الحفش
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من ظهور القمر الكامل المسمى "قمر سمك الحفش"، فى سماء بعض المدن، ومنها أمريكا الشمالية.

ويعرف ثاني اكتمال للقمر في الصيف تقليديا باسم قمر سمك الحفش (Sturgeon Moon)، وفي أجزاء أخرى من العالم، يعرف هذا القمر باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).

ويحتفل البوذيون أيضا بهذا البدر، لأنه يتوافق مع عطلة Nikini Poya، التي تحتفل بأول مجلس بوذي منذ نحو 2400 عام.

وبلغ القمر المكتمل ذروته في السطوع يوم 3 أغسطس عند حوالي الساعة 4.58 مساء بالتوقيت الصيفي البريطاني عندما كان لا يزال تحت الأفق.




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