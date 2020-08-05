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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ليلى علوى: شعب لبنان قادر على تخطى الأزمة (صورة)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:49 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
ياسمين عباس
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علّقت الفنانة ليلى علوي على الانفجار الأليم الذي وقع، أمس الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وغردت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "لبنان وشعبها قادرين على تخطي الأزمة وهتفضل دايما في عيوننا لبنان الجميلة".

وتابعت: "حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه.. وأعانهم الله على مصابهم".

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت، أمس الثلاثاء، بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وتسبب انفجار بيروت في سقوط عددٍ من الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
ليلى علوى: شعب لبنان قادر على تخطى الأزمة (صورة)
ليلى علوى: شعب لبنان قادر على تخطى الأزمة (صورة)

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