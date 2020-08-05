استعجال التحريات في سرقة 17 جهاز «كمبيوتر» من معهد بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، باستعجال التحريات الأمنية حول عصابة قامت بسرقة 17 جهاز "كمبيوتر" من معهد أزهرى بمدينة السلام.وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مسئولي معهد أزهري يفيد اكتشافه سرقة 17 "كيسة كمبيوتر" من داخل غرفة الحاسب الآلي بالمعهد محل عمله.بالانتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلي محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاملان.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل".وتم بإرشادهما ضبط 10 كيسة كمبيوتر المستولى عليهم بمسكنهما وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لأحد تجار الخردة وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.