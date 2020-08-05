29.4 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك، إجراء أكثر من 29.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في البلاد في مارس الماضي.وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن 246 ألفًا و685 شخصًا مازالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 232 ألف اختبار للكشف عن الفيروس خلال يوم أمس وحده.كان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 5204 إصابات جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 866 ألفا و627 إصابة.وذكر المركز الروسي أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، موضحا تسجيل 687 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بــ 181 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأضاف أن 7555 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 669 ألفا و26 شخصا.وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى تسجيل 139 وفاة جديدة في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14490 حالة.