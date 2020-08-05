محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار جنيه.. 22 أغسطس

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، جلسة 22 أغسطس الجاري؛ لنظر محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية بقيمة 500 مليار جنيه مصري في القضية رقم 5322 لسنة 2020.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.