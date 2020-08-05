85 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة في النمسا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 21 ألفًا و566 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفًا و464 حالة بينما توفى 719 حالة، مشيرًا إلى تواجد 115 حالة فى المستشفيات منها 25 حالة فى العناية المركزة.وأضاف البيان أن أكثر الإصابات اليومية تم تسجيلها فى العاصمة فيينا بلغت 24 حالة يليها النمسا العليا والتى سجلت 20 حالة ثم النمسا السفلى 11 حالة.