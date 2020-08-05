رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

85 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:39 ص
كورونا فى النمسا
كورونا فى النمسا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة في النمسا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 21 ألفًا و566 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفًا و464 حالة بينما توفى 719 حالة، مشيرًا إلى تواجد 115 حالة فى المستشفيات منها 25 حالة فى العناية المركزة.

وأضاف البيان أن أكثر الإصابات اليومية تم تسجيلها فى العاصمة فيينا بلغت 24 حالة يليها النمسا العليا والتى سجلت 20 حالة ثم النمسا السفلى 11 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

«الكمامات» القماشية تثبت فعاليتها في خفض انتشار كورونا

مدينتان عربيتان الأعلى حرارة في العالم

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

بهاء عبدالمجيد يقرأ «القطيفة الحمراء» أونلاين الليلة

الشاعر السعودي حبيب المعاتيق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت