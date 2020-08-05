24 ألفًا بالمجال الصحى أصيبوا بكورونا فى جنوب إفريقيا

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا "زولى ماخيز"، عن أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن بدأ الوباء في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا.وقال الوزير "ماخيز" في مؤتمر صحفي - نقل راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، مضيفًا أنه مع إصابة 318ر521 شخص بالفيروس بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة، فإن جنوب إفريقيا تعد الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية حيث إنها سجلت لوحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا، وهي أيضا خامس دولة على مستوى العالم الأكثر تضررًا من الوباء من حيث الحالات المؤكدة.وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتمت إعادة فرض حظر تجوال ليلي في البلاد.