رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 ألفًا بالمجال الصحى أصيبوا بكورونا فى جنوب إفريقيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:38 ص
كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا "زولى ماخيز"، عن أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن بدأ الوباء في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا.

وقال الوزير "ماخيز" في مؤتمر صحفي - نقل راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، مضيفًا أنه مع إصابة 318ر521 شخص بالفيروس بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة، فإن جنوب إفريقيا تعد الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية حيث إنها سجلت لوحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا، وهي أيضا خامس دولة على مستوى العالم الأكثر تضررًا من الوباء من حيث الحالات المؤكدة.

وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتمت إعادة فرض حظر تجوال ليلي في البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

«الكمامات» القماشية تثبت فعاليتها في خفض انتشار كورونا

مدينتان عربيتان الأعلى حرارة في العالم

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

بهاء عبدالمجيد يقرأ «القطيفة الحمراء» أونلاين الليلة

الشاعر السعودي حبيب المعاتيق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت