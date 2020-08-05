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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يبقى ضعيفًا وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:35 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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ظل الدولار ضعيفا، اليوم الأربعاء، مع تعثر حزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس وانخفاض عائدات السندات الأمريكية فيما يدرس المستثمرون فرص المزيد من قرارات التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

ويحاول مفاوضو البيت الأبيض والديمقراطيون بالكونجرس التوصل إلى اتفاق على حزمة بحلول نهاية هذا الأسبوع، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أمس الثلاثاء، إن تقدما تحقق بخصوص الأجزاء الأساسية لمشروع القانون.

وأدى تصور يزداد قوة بأن التعافي الاقتصادي الأمريكي يؤخر أوروبا إلى دعم اليورو ودفعه إلى أعلى من 1.19 دولار خلال اليومين الماضيين.

وجرى تداول العملة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بارتفاع 0.1 بالمائة عند 1.1815 دولار.

وصعدت أيضا معظم العملات الرئيسية أمام الدولار، مما دفع مؤشره نحو أدنى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 92.53.

وتم تداوله عند 93.05 مع تجاوز سعر الذهب ألفي دولار، وهو ارتفاع قياسي.

واقتربت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته أمس الثلاثاء.

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