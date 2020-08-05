السعودية: مشروع الهدى والأضاحى ينفذ 50 ألف رأس أغنام فى موسم الحج

أفاد مشروع المملكة العربية السعودية من الهدي والأضاحي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام في حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.وحققت المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في تنظيم مناسك الحج رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تسببت في إلغاء آلاف المناسبات حول العالم لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قائلة إن السعودية قبلت التحدي، وأصرت على إتمام مناسك لها دلالة دينية ومعنوية لدى 1.5 مليار مسلم حول العالم، حيث أرادت المملكة ألا تخذلهم.