لماذا يشكل شرب الرضع الماء خطرًا على حياتهم؟

مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، من الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على الرطوبة، ولكن بينما نعلم جميعا مدى أهمية شرب الماء، فقد حذر الخبراء من عدم إعطائه للرضع أبدا.ويشير الخبراء إلى أن أصغر كمية من الماء يمكن أن تؤثر على توازن الماء في أجسامهم الصغيرة، ويقول المتخصصون إن هذا يمكن أن يكون مميتا.وأشار الخبراء إلى أن رشفة فقط من الماء لطفل دون سن ستة أشهر يمكن أن ترهق الكلى، ما يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى نقص صوديوم الدم.وقال الدكتور ماكس ديفي، مسئول تحسين الصحة في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "مثل البالغين، يحتاج الأطفال إلى شرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فلا داعي لتزويده بالماء".وأشار: "يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن أن يصابوا بالمرض أثناء الطقس الحار جدا".