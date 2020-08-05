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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تنخفض عن أعلى مستوى في أسبوع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:26 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فيما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.26 % إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1554.71 نقطة، وارتفع نيكي 37 % منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000 إذ بات المستثمرون أكثر حذرا في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى.

ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إن صافي ربحها انخفض للنصف.

وتراجعت أسهم المجموعة 0.17 % اليوم.

وأغلقت أسهم سوني، وهي شركة كبيرة أخرى أعلنت عن نتائجها أمس الثلاثاء، منخفضة 1.61 % إذ فاقت المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية للشركة النتائج التي فاقت التوقعات.

وتقدم 99 سهما على المؤشر نيكي بينما تراجع 122.

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