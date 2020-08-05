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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي يكشف العلاقة بين مسؤول في حملة بايدن وأردوغان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:09 ص
بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان
أمينة ذكى
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كشف موقع "asbarez" الأمريكي، عن وجود علاقة بين مدير العلاقات العرقية في حملة المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية جورج بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع، إن إلفير كليمبيك والذي يشغل الأن منصب مدير العلاقات العرقية في حملة بايدن، كان المدير التنفيذي لمنظمة "التراث التركي".

وهاجر "كليمبيك" هاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته من البوسنة، واستقر في ولاية أيوا، وله علاقات وثيقة ليس فقط مع الحكومة التركية، ولكن أيضًا مع الدائرة الداخلية للرئيس رجب طيب أردوغان.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس منظمة "التراث التركي" في عام 2014، وتم تسجيلها كمنظمة معفاة من الضرائب في الولايات المتحدة، وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي نشرتها ويكيليكس في أواخر عام 2017، أنه تم إنشاء المنظمة بمشاركة صهر أردوغان بيرات البيرق، الذي كان في ذلك الوقت وزير الطاقة في تركيا (وزير المالية حاليًا) كوسيلة "للتمويه"عن أنشطة تركيا في الولايات المتحدة.

وفي رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها، فإن المنظمة ورئيسها السابق خليل دانيسماز، حاولا خلال توظيف الصحفيين الذين يمكنهم الوصول إلى "الدوائر السياسية الأمريكية"، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، حيث كان يتم الدفع لهؤلاء الصحفيون مقابل كتابة ونشر المقالات في الصحف والمواقع الإخبارية الأمريكية التي تدعو بشكل أساسي إلى أجندة أردوغان.

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