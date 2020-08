«دخلك لا تنحني».. راغب علامة يعلق على انفجار ببيروت (صورة)

View this post on Instagram

ياحبيبتتا بيروت❤️ دخلك لا تنحني❤️ إنتِ الحب الغني ❤️وإنتِ الزمان الباقي بوراق السنة❤️ ‏ خلي إيدك مرفوعة بالعالي يا بيروت ❤️على أحلامك عم توعا الليالي يا بيروت ❤️وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد