رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«دخلك لا تنحني».. راغب علامة يعلق على انفجار ببيروت (صورة)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:08 ص
راغب علامة
راغب علامة
ياسمين عباس
طباعة
علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت وأدى إلى تحطيم منزله.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا حبيبتنا بيروت دخلك لا تنحني إنتِ الحب الغني وإنتِ الزمان الباقي بوراق السنة خلي إيدك مرفوعة بالعالي يا بيروت على أحلامك عم توعا الليالي يا بيروت وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.

وكان قد تداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل الفنان راغب علامة بعد انفجار بيروت، حيث ظهر بالفيديو تكسير في أثاث المنزل وزجاج الشبابيك.

وتسبب انفجار بيروت في سقوط عددٍ من الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 على «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

لماذا يشكل شرب الرضع الماء خطرًا على حياتهم؟

نجم الروك الأمريكى نيل يانج يقاضى ترامب

واشنطن تختبر صاروخا عابرا للقارات يحمل 3 رؤوس نووية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة