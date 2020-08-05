«دخلك لا تنحني».. راغب علامة يعلق على انفجار ببيروت (صورة)

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت وأدى إلى تحطيم منزله.وكتب راغب علامة عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا حبيبتنا بيروت دخلك لا تنحني إنتِ الحب الغني وإنتِ الزمان الباقي بوراق السنة خلي إيدك مرفوعة بالعالي يا بيروت على أحلامك عم توعا الليالي يا بيروت وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وكان قد تداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل الفنان راغب علامة بعد انفجار بيروت، حيث ظهر بالفيديو تكسير في أثاث المنزل وزجاج الشبابيك.وتسبب انفجار بيروت في سقوط عددٍ من الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.