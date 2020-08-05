56 ألفا و279 إصابة بكورونا و6170 وفاة في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 56 ألفا و279 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت امستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6170، بينما تعافى 207 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 22 أسبوعا.