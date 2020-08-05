الأردن يجهّز مستشفى عسكريًا ميدانيًا لإرساله إلى لبنان

أعلن عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، اليوم الأربعاء، عن تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان دعما له بعد الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة بيروت أمس الثلاثاء.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا سترسل "أطنانا عدة من المعدات الطبية" إلى بيروت بعد الانفجارين اللذين أوديا بـحياة 73 شخصًا على الأقل في العاصمة اللبنانية.وأضاف ماكرون، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن "أطباء طوارئ سيصلون أيضًا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.