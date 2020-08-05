228.5 ألف إصابة بكورونا و30297 وفاة في فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 228 ألفا و576 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالةبلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و297 حالة.وقد تعافى 81 ألفا و764 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.