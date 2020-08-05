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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

228.5 ألف إصابة بكورونا و30297 وفاة في فرنسا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:52 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 228 ألفا و576 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة
بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و297 حالة.

وقد تعافى 81 ألفا و764 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

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