حملات ليلية لفرض الانضباط بشوارع مطروح (صور)

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن حملات ليلية يوميا لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأوضح أن الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، بكورنيش المدينة وشوارع الإسكندرية والثانوية وعمر المختار وشكري القوتلي، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة إشغال ونظافة والتحفظ على 120 حالة تعد على الأرصفة بالمخالفة.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تحرير 550 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 870 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وازالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.وأشار إلى أنه يوميا يتم على فترتين صباحا ومساءا رفع والتحفظ على كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالاضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.