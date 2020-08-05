وكيل «أوقاف الفيوم» يناقش خطة توزيع اللحوم على المستحقين

عقد الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، بمسجد ناصر الكبير بالفيوم.وفى بداية اللقاء هنأ الجميع بعيد الأضحى المبارك، كما تناول خلال هذا اللقاء بعض القضايا المطروحة على الساحة ومنها إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لمتابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحى مع استمرارها في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم الصكوك، والمتابعة المستمرة للمساجد والتأكد من التطهير والتعقيم يوميًا، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة.كما ناقش أيضا أيضًا عدم السماح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، قائلا إننا سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، والتنويه بأن واجب الوقت هو اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، مشيرًا على كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.