«سعفان» يتفقد منظومة التحول الرقمى بالقوى العاملة بالإسكندرية.. اليوم

يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات اليوم الأربعاء، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث يتفقد الربط الإلكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ويرافقه خلال الجولة المحافظ اللواء محمد الشريف.كما يتفقد الوزير، ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.