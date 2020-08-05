رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يتفقد منظومة التحول الرقمى بالقوى العاملة بالإسكندرية.. اليوم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:35 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
طباعة
يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات اليوم الأربعاء، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث يتفقد الربط الإلكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ويرافقه خلال الجولة المحافظ اللواء محمد الشريف.

كما يتفقد الوزير، ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.

موضوعات متعلقة

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

نجم الروك الأمريكى نيل يانج يقاضى ترامب

واشنطن تختبر صاروخا عابرا للقارات يحمل 3 رؤوس نووية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة